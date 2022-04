Napoli porta bene, l'Italvolley under 18 vola all'Europeo in Georgia Gli azzurrini hanno superato la Croazia e la fortissima Francia al Pala Vesuvio.

E’ stato un ritorno fortunato quello di una Nazionale di pallavolo in terra campana. A cinque anni dall’ultima volta, una squadra azzurra ha giocato a Napoli e l’ha fatto per un obiettivo importante come la qualificazione all’Europeo maschile under 18. Gli azzurrini di coach Michele Zanin hanno superato in un triangolare, che offriva un solo pass per la competizione continentale, squadre temibili come Croazia e soprattutto la Francia che è in grossa crescita come movimento e questa tesi è dimostrata dalla medaglia d’oro vinta alle recenti Olimpiadi di Tokyo.

Nell’esordio di venerdì al Pala Vesuvio, gli azzurrini hanno dominato la Croazia per 3-0 (25-9, 25-14, 25-13), per poi giocarsi tutto contro la Francia nella sfida di sabato. E’ stata una vera e propria battaglia vinta dagli azzurri per 3-2 (26-24, 21-15, 25-23, 22-25, 15-10). Successo che ha regalato all’under 18 azzurra il pass per i Campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.

“Negli ultimi due mesi siamo riusciti a lavorare bene e, anche grazie alla grande disponibilità dei club, abbiamo trovato diverse occasioni per preparare questo importante torneo di qualificazione” ha spiegato coach Zanin a qualificazione raggiunta. “Sono chiaramente molto felice perché abbiamo conquistato sul campo il pass per i Campionati Europei. Questo è davvero un bel gruppo, in questa fascia d’età ognuno tende a maturare in maniera diversa e con tempi diversi. Voglio fare loro i complimenti per quello che hanno dimostrato in campo. Giocare un torneo di qualificazione in casa è sicuramente molto stimolante. Qui a Napoli abbiamo trovato un pubblico che ci ha incitato in ogni momento della partita e noi quindi avevamo il dovere di farli uscire dal palazzetto felici. Questa sera credo proprio che ognuno tornerà a casa felice di aver visto vincere la Nazionale”.

