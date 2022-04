Napoli Basket, ecco gli scenari salvezza: domenica scontro diretto a Bologna LegaBasket Serie A: gara decisiva, anche da verdetto. Sarà sicuro dentro o fuori

Il ko con il Banco di Sardegna Sassari, i rimpianti per le palle perse e i tiri liberi sbagliati: la Gevi Napoli, che si era sbloccata con Maurizio Buscaglia, è ripiombata nella crisi di risultati. Con la Dinamo è arrivata la quarta sconfitta di fila. La Gevi non ha sfruttato l'occasione. Poche ore prima la Fortitudo Kigili Bologna era stata superata dalla Openjobmetis Varese e Napoli ha sprecato la chance di allungare a +4 sul penultimo posto, che a fine regular season determina la retrocessione (la Vanoli Cremona, fanalino di coda è già in Serie A2).

Gli scenari - Domenica sarà sfida decisiva a Bologna tra la Kigili e la Gevi. A 80 minuti dal termine della stagione regolare, si riparte dal +2 in classifica per Napoli. Due casi sono ben chiari con il risultato del PalaDozza. Con la vittoria sarà salvezza aritmetica per gli azzurri e retrocessione per la Effe, con la sconfitta sarà aggancio felsineo e vantaggio per gli scontri diretti (nei fatti sarebbe il sorpasso) a un turno dalla fine.

LegaBasket Serie A

Classifica (zona salvezza/retrocessione)

12) Treviso 22*

13) Trento 22

14) Napoli 20

---------------------

15) Fortitudo Bologna 18

16) Cremona 14**

NB. * una gara in meno | ** già retrocessa (in A2 le ultime due della classifica)

LegaBasket Serie A

Ventinovesima Giornata

Fortitudo Kigili Bologna - Gevi Napoli Basket: domenica 1/5 ore 20.45

Ultima Giornata

Gevi Napoli Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro: domenica 8/5 ore 20.45

Unahotels Reggio Emilia - Fortitudo Kigili Bologna: domenica 8/5 ore 20.45