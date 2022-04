Volley, Pasciari: "Tre giorni indimenticabili: grazie Italia, grazie Napoli" Il presidente della Fipav Campania fa il punto dopo l'esperienza del triangolare Under 18.

Gli azzurrini di Zanin hanno centrato l’obiettivo di qualificarsi all’Europeo di categoria di Tblisi in Georgia. Il calore di Napoli ha fatto bene alla squadra per un grande successo sportivo e organizzativo. La Fipav Campania parla di 1350 presenze in tre giorni alla Palestra C dove gli azzurrini hanno battuto 3-0 la Croazia e 3-2 la Francia in una sfida bella e palpitante. Di tutto questo ha parlato il presidente regionale Guido Pasciari.

“Tre giorni indimenticabili: grazie Italia, grazie Napoli. Si è concluso un weekend di grande pallavolo a Napoli nel segno degli azzurrini che hanno staccato il pass per gli Europei U18 in programma in Georgia il prossimo mese di luglio. È stato un fine settimana di grandi emozioni quello vissuto nella nostra Palestra C del PalaVesuvio che è tornata a splendere e a gremirsi di giovani e famiglie come oramai avevamo dimenticato. Con grande emozione possiamo dire di aver riacceso l’entusiasmo di Napoli ma più in generale della nostra regione che ha fame di grande volley. Questo è solo il primo di una serie di eventi che ci vedranno nuovamente al centro del panorama pallavolistico italiano. Siamo tornati protagonisti e vogliamo esserlo per sempre. Grazie a tutti i volontari appassionati che hanno lavorato all’evento, grazie Napoli, grazie Italia”.

Ringraziamenti e parole importanti che fanno pensare all’impegno della Fipav Campania per riportare presto un’altra Nazionale a Napoli.

Foto: pagina Facebook Federazione Italiana Pallavolo