Scherma, al GP FIE in Egitto non ha brillato la stella di Cuomo Il napoletano non è riuscito a conquistare un posto nel tabellone dei migliori.

Continua il momento negativo per Valerio Cuomo. Lo spadista napoletano, dopo la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Sochi in Russia, ha fatto fatica anche a Il Carino. Nella capitale egiziana, dove è andato in scena il GP FIE di spada, il talento che difende i colori delle Fiamme Oro non è riuscito a centrare l’obiettivo della qualificazione al tabellone principale. Dopo aver disputato una buona fase a gironi con cinque successi e un solo assalto perso, è stato battuto nel primo turno ad eliminazione diretta dal ceco Jurka per 15-12. Per Cuomo l’avventura egiziana si è chiusa con un non soddisfacente sessantaseiesimo posto. Nella squadra azzurra bene Santarelli che si è fermato ai piedi del podio concludendo al quinto posto, ottava piazza per Davide Di Veroli e decima per Federico Vismara.

Classifica atleti itlaiani: 5. Andrea Santarelli, 8. Davide Di Veroli, 10. Federico Vismara, 42. Gabriele Cimini, 45. Enrico Garozzo, 50. Filippo Armaleo, 54. Enrico Piatti, 61. Simone Mencarelli, 66. Valerio Cuomo, 74. Giacomo Paolini, 141. Gianpaolo Buzzacchino, 162. Marco Molluso.