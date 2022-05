Italvolley, Chirichella e De Gennaro convocate per la Nations League 2022 Le due veterane azzurre vivranno una lunga estate con la maglia azzurra.

Ci sono anche le campane Monica De Gennaro e Cristina Chirichella nella lista della Nazionale femminile italiana che in estate affronterà l’avventura della Volleyball Nations League 2022. Il libero di Massa di Somma avrà il numero 6, mentre la centrale napoletana la classica maglia numero 10 che la accompagna da qualche anno in azzurro. Mazzanti ha scelto tutti grandi nomi, infatti non mancheranno le stelle Paolo Egonu e Myriam Sylla. Il nuovo format del torneo prevede tre settimane di gioco, durante le quali ogni nazionale disputerà 4 partite. Nella prima settimana le azzurre campionesse d’Europa saranno impegnate ad Ankara (31 maggio - 5 giugno), per poi scendere in campo a Brasilia (dal 14 al 19 giugno) e nell’ultima tappa a Sofia (28 giugno - 3 luglio).

"Questa lista è basata sulle giocatrici che sono state protagoniste nelle stagioni precedenti e su chi si è maggiormente messa in mostra nell'ultimo campionato” ha spiegato il CT Davide Mazzanti. “Mettendo insieme queste due cose è venuto fuori il gruppo. Dentro le 25 ci sono atlete che oltre alla Volleyball Nations League disputeranno anche i Giochi del Mediterraneo. Quest'anno il torneo presenta un nuovo format e secondo me la difficoltà maggiore è organizzare la settimana dove non si gioca, trovando la sede d'allenamento migliore soprattutto in base alla tappa successiva. Noi per fortuna riusciremo sempre a tornare in Italia per allenarci, mentre sarebbe stato più complicato se avessimo dovuto rimanere all'estero. In generale, comunque, penso che la Volley Nations League rimanga una competizione molto competitiva e il fatto che il ranking mondiale sia diventato determinante anche per la qualificazione olimpica, rende necessario cercare di mettere in campo sempre la formazione più competitiva. Faremo attenzione alla condizione fisica delle ragazze, però, è chiaro che ogni tappa andrà affrontata al massimo, con l’obiettivo di qualificarsi alla Final 8 di Ankara".

Nazionale Femminile

La lista delle 25 Azzurre con i numeri di maglie

1. Marina Lubian, 2. Francesca Bosio, 3. Alessia Gennari, 4. Sara Bonifacio, 5. Ofelia Malinov, 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino, 8. Alessia Orro, 9. Caterina Bosetti, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 12. Anastasia Guerra, 13. Ilaria Battistoni, 14. Elena Pietrini, 15. Sylvia Nwakalor, 16. Sofia D'Odorico, 17. Myriam Sylla, 18. Paola Egonu, 19. Federica Squarcini, 20. Sara Panetoni, 21. Alice Degradi, 22. Terry Enweonwu, 23. Elena Perinelli, 24. Alessia Mazzaro, 25. Loveth Omoruyi.

Le Azzurre divise per ruolo

Alzatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov, Ilaria Battistoni, Francesca Bosio.

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Sara Bonifacio, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro.

Libero: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Sara Panetoni.

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Anastasia Guerra, Sofia D'Odorico, Alice Degradi, Terry Enweonwu, Elena Perinelli, Loveth Omoruyi.

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor.



IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (orari di gioco italiani)

Week 1 (Ankara, Turchia)

31 maggio: Turchia-Italia ore 17.30

2 giugno: Belgio-Italia ore 18

3 giugno: Olanda-Italia ore 15

4 giugno: Cina-Italia ore 15

Week 2 (Brasilia, Brasile)

15 giugno: Serbia-Italia ore 02.00

16 giugno: Italia-Repubblica Dominicana ore 23

17 giugno: Germania-Italia ore 20

18 giugno: Italia-Brasile ore 20

Week 3 (Sofia, Bulgaria)

29 giugno: Italia-Polonia ore 19

1° luglio: Italia-Corea del Sud ore 15.30

2 luglio: Italia-Bulgaria ore 19

3° luglio: Thailandia-Italia ore 15.30

Quarti di finale (Ankara)

13-14 luglio

Semifinali (Ankara)

16 luglio

Finali (Ankara)

17 luglio