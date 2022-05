Napoli Basket, "Festeggiamo insieme": iniziativa per la salvezza in Serie A I dettagli della prevendita biglietti per l'ultima gara di campionato della Gevi

Alle 18 inizierà la prevendita per la sfida Gevi Napoli - Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica (ore 20.45) al PalaBarbuto e valida per l'ultima giornata di Serie A. Il Napoli Basket lancia l'iniziativa "Festeggiamo Insieme" in occasione dell'epilogo stagionale dopo la salvezza in massima serie, conquistata aritmeticamente domenica scorsa con la vittoria a Bologna contro la Fortitudo.

I biglietti per tutti i settori costeranno 5 euro. "Con questa speciale tariffa, la società invita i tifosi ad accorrere al PalaBarbuto per festeggiare la salvezza ottenuta con la splendida vittoria di Bologna e salutare la squadra al termine di questo primo storico campionato di Serie A. - si legge nella nota del club azzurro - La Gevi Napoli Basket ha voluto riservare ancora una volta un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato di un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento. Gli abbonati potranno esercitare tale facoltà entro e non oltre le 18 di giovedì". I tagliandi saranno acquistabili sul circuito Vivaticket (punti vendita e online). Per accedere al PalaBarbuto è necessario esibire il titolo d’accesso ed il documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2".

Foto: ufficio stampa Napoli Basket