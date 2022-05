Basket, Sant'Antimo ko con Torrenova: niente playoff per la PSA Serie B (girone D), termina la stagione della Partenope, sconfitta sul neutro di Scauri-Minturno

La Partenope Sant'Antimo esce sconfitta dal campo neutro di Scauri-Minturno. Vince la Fidelia Torrenova (72-75): la PSA non parteciperà ai playoff. Termina qui, con l'epilogo della stagione regolare, l'annata sportiva 2021/2022 della squadra santantimese. Il 21-10 dell'ultimo quarto non garantisce la rimonta alla Partenope, che ha subito due break nel secondo e nel terzo quarto, utili per la corsa del team siciliano.

Serie B - Girone D

Trentesima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Fidelia Torrenova 72-75

Parziali: 18-18, 10-18, 23-29, 21-10

Sant’Antimo: Coviello 21 (2/2, 5/7), Cena 14 (2/6, 2/4), Cantone 12 (2/3, 2/6), Battaglia 11 (1/3, 3/10), Ochoa 8 (2/6, 1/2), Buono 5 (1/2, 1/3), Anaekwe 1 (0/2, 0/0), Verazzo (0/1, 0/0), Sabatino (0/0, 0/1), Puca, Maggio.

Torrenova: Vitale 22 (9/12, 1/7), Zucca 16 (5/8, 2/2), Perin 10 (2/6, 1/3), Zanetti 9 (4/6, 0/2), Bolletta 8 (4/5, 0/0), Farina 6 (2/3, 0/1), Bianco 2 (0/0, 0/2), Galipo 2, Tinsley (0/3, 0/0), Saccone, Nuhanovic.