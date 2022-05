Giugliano promosso in Serie C, festa in città per il traguardo storico Prima volta in terza serie dopo le partecipazioni alla Serie C2 tra il 1998 e il 2007

Il Giugliano vince contro il Monterotondo con il risultato di 0-3 e il successo in terra laziale vale la promozione dei tigrotti in Serie C. Per la prima volta il club sarà protagonista in terza serie (ha partecipato alla Serie C2, all'epoca quarto livello nazionale, tra il '98 e il 2007). Grande festa nel comune da oltre 120mila abitanti nell'area metropolitana di Napoli con il sindaco, Nicola Pirozzi, che ha esposto la bandiera del club al balcone del municipio. La promozione sarà celebrata anche nella prossima gara casalinga del Giugliano. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento alla famiglia Mazzamauro, al presidente onorario e al massimo dirigente, Ciro e Alfonso Mazzamauro, per il risultato conseguito con i tigrotti che dominano la scena nel girone G della Serie D: un sogno diventato realtà a suon di vittorie per una Campania che presenterà almeno cinque squadre nel girone C di Serie C 2022/2023. All'Avellino, alla Juve Stabia e alla Turris si era già aggiunta la Gelbison, che al pari del Giugliano giocherà per la prima volta nella terza serie nazionale. E non va dimenticata la fase playoff di Serie D.

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928