Pallanuoto, A1: Napoli pronto per l'esame Cosenza Difficile trasferta per le ragazze di coach Barbara Damiani.

La Napoli Nuoto è chiamata questa domenica a dare continuità ai risultati per consolidare la prima posizione in classifica che la vede con una lunghezza di vantaggio sulla Brizz Nuoto. Le azzurre renderanno visita domani (ore 17) alla Pallanuoto Cosenza sconfitta poco più di un mese fa in un turno di recupero infrasettimanale al Pala Trincone di Monterusciello. “La partita di Cosenza è un impegno difficile contro una squadra ben attrezzata e su un campo tradizionalmente ostico – dichiara Barbara Damiani, tecnico della formazione flegrea -. Sarà una vera e propria battaglia”. Abbate e compagne sono la miglior difesa del girone sud della serie A2 e lo hanno dimostrato anche domenica scorsa nella sfida interna contro la Cosernuoto. “Siamo soddisfatte del lavoro fatto, finora, ma c’è sempre da migliorare – continua il tecnico azzurro -, soprattutto perché bisogna creare dei buoni automatismi sia in attacco che in difesa”. Un campionato che vede sempre più lanciata la Napoli Nuoto e la Brizz Nuoto ma che è, comunque, molto livellato per il resto. “Ogni squadra in questo campionato ha dei punti di forza e di debolezza – conclude Barbara Damiani -, ha delle motivazioni legate ai playoff o alla salvezza. Il livello del nostro raggruppamento lo scopriremo quando ci si incrocerà con le formazioni del girone nord”.