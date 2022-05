Nuoto, World Series: Paltrinieri vince, Acerenza chiude alle sue spalle Il campione Olimpico ha battuto il compagno di allenamento, sesto posto per la Taddeucci.

La prima tappa delle World Series di nuoto di fondo andata in scena a Setubal in Portogallo parla italiano. Lo fa grazie ad uno strepitoso Gregorio Paltrinieri e ad un magnifico Domenino Acerenza. Il campione Olimpico dei 1500 a Rio de Janeiro, ha vinto la 10 km in 1h53’45’’ precedendo il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli che ha chiuso 1h53'47. Terza piazza per l’ungherese Kristof Rasovszky.

Dopo la gara sono arrivate le parole di Domenico Acerenza che ha commentato così la sua gara. "Il mare era piuttosto nervoso. Gareggiare con la muta è sempre difficile e fastidioso. Noi italiani siamo stati bravi perché ci siamo difesi molto bene e abbiamo attaccato al momento giusto. Oggi non era facile".

La società napoletana sorride anche nella gara femminile dove è arrivato un bel piazzamento per Ginevra Taddeucci che ha chiuso al sesto posto.

World Series

1^ tappa - Setubal (Portogallo)

10 km maschile

1. Gregorio Paltrinieri 1h53'45

2. Domenico Acerenza 1h53'47

3. Kristof Rasovszky (Hun) 1h53'52

10 km femminile

1. Ana Marcela Cunha (Bra) 2h09'30

2. Leonie Beck (Ger) 2h09'31

3. Sharon Van Rouwendaal (Ned) 2h09'32