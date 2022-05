Scherma, CDM spada: a Tblisi l'Italia di Cuomo resta ai piedi del podio Azzurri ko nella finale per il bronzo contro la l'Ungheria dopo un buon percorso.

La tappa di Coppa del Mondo di Tblisi in Georgia si è conclusa con la prova a squadre dove l’Italia è stata grande protagonista. Il quartetto azzurro, formato dal napoletano Valerio Cuomo, da Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, è rimasto ai piedi del podio dopo un buon cammino.

Esordio per nulla semplice contro la Cina, superata 44-41, in un assalto che ha dato comunque morale in vista della sfida con la temibile Corea. Assalto deciso solo all’ultima stoccata per 43-42. Vittoria entusiasmante che ha tolto però tantissime energie anche dal punto di vista emotivo in vista della semifinale. Gli azzurri sono stati battuti dalla Francia 44-41 dovendosi poi giocare la medaglia di bronzo con l’Ungheria che si è imposta per 44-38. Niente podio ma una buona prova che fa ben sperare in ottica di Europei e Mondiale. Per la cronaca la prova è stata vinta dalla Svizzera che in finale ha battuto 45-35 la Francia.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE - Tblisi (Georgia), 29 maggio 2022



Finale

Svizzera b. Francia 45-35



Finale 3/4 posto

Ungheria b. ITALIA 44-38



Semifinali

Francia b. ITALIA 44-41

Svizzera b. Ungheria 45-40



Quarti

ITALIA b. Corea 43-42

Ungheria b. Israele 45-32

Svizzera b. Ucraina 45-30

Francia b. Usa 45-37



Tabellone dei 16

ITALIA b. Cina 44-41



Classifica (25): 1. Svizzera, 2. Francia, 3. Ungheria, 3. 4. ITALIA, 5. Israele, 6. Usa, 7. Ucraina, 8. Corea