Italrugby, c'è il napoletano Fusco tra i convocati di Crawley Il ragazzo campano è ormai entrato in pianta stabile nel giro azzurro.

L’Italrugby, dopo due anni di sosta, tornerà finalmente a disputare il suo classico tour estivo. Ci sono in programma la sfida con il Portogallo sabato 25 giugno all’Estadio do Restelo di Lisbona; quella di venerdì 1° luglio allo Stadio Arcul de Triumf di Bucarest contro la Romania alle 21 locali (20 italiane) e il terzo e ultimo match in programma domenica 10 luglio contro la Georgia all’Adjarabet Arena di Batumi alle 20 locali (18 italiane). Kieran Crawley intanto ha già comunicato i convocati in vista del raduno di Perigne Valsugana che inizierà il 17 giugno. Tra i convocati c’è anche il napoletano Alessandro Fusco, bravo a conquistarsi la stima del tecnico azzurro nelle sue precedenti esperienze tra la Nations Cup di novembre e il Sei Nazioni, dove ha collezionato sei caps.

“Abbiamo una rosa molto interessante a disposizione con un mix di giovani che potranno fare il loro esordio in Nazionale e il rientro di atleti di esperienza” ha commentato Kieran Crawley. “Questo tour estivo rappresenta una fase cruciale nel nostro percorso. Siamo reduci da una vittoria in Galles e ora affronteremo squadre contro cui vogliamo mostrare ulteriori progressi rafforzando la nostra identità a poco più di un anno da un appuntamento di grande importanza come il Mondiale”.

Questi i prossimi appuntamenti dell’Italia:

Inizio raduno, Pergine Valsugana – 17 giugno

Portogallo v Italia, Lisbona – Estadio do Restelo – 25.06.22 – orario TBC

Romania v Italia, Bucarest – Stadio Arcul de Triumf – 01.07.22 – ore 21 (20 ITA)

Georgia v Italia, Batumi – Adjarabet Arena – 10.07.22 – ore 20 (18 ITA)

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 21 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 34 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 20 caps)

Ion NECULAI (Zebre Parma, esordiente)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 6 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 14 caps)

Tallonatori

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 4 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 11 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 2 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 20 caps)

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 38 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 30 caps)

David SISI (Zebre Parma, 21 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 1 cap)

Terze Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 5 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 5 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 15 caps) – capitano

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 6 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 2 caps)

Mediani di Mischia

Manfredi ALBANESE (Transvecta Calvisano, esordiente)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 6 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 61 caps)

Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente)

Paolo GARBISI (Montpellier, 18 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 13 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 5 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 1 cap)

Marco ZANON (Pau, 12 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 3 caps)

Ange CAPUOZZO (Grenoble, 2 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 35 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Riccardo Favretto (Benetton Rugby), Giovanni Licata (Zebre Parma), Johan Meyer (Zebre Parma), Jake Polledri (Gloucester), Marco Riccioni (Saracens), Sebastian Negri (Benetton Rugby), Antonio Rizzi (Zebre Parma) Giosuè Zilocchi (London Irish)

Atleti non considerati per motivi personali: Montanna Ioane (Benetton Rugby), Abraham Steyn (Benetton Rugby), Steven Varney (Gloucester)