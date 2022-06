Canzi: "Turris tra gli esempi virtuosi della Serie C" Colantonio: "La società può cambiare, ma l'obiettivo resta la continuità e la crescita del club"

La Turris ha presentato il nuovo tecnico, Massimiliano Canzi. L'allenatore milanese si è legato al club corallino con un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. "Al termine delle nostre avventure stagionali è arrivata la telefonata.e devo dire che la Turris, nelle persone del direttore Primicile e del presidente (Colantonio, ndr) quando l'ho incontrato, mi ha colpito. - ha spiegato Canzi in conferenza stampa - Le persone sono molto determinate nei loro obiettivi con una società che è uno degli esempi virtuosi. Mi ha fatto piacere che mi abbiano cercato in modo deciso e determinato, ma mi hanno colpito le persone e il club".

"Questo è un nuovo inizio. La Turris ha finito un ciclo, chiuso con Caneo e ne inizia un altro. - ha aggiunto il presidente della Turris, Antonio Colantonio - Dovremo avere ambizione, obiettivi, cose diverse che abbiamo lasciato nel ciclo precedente. Mister Canzi è l'inizio di qualcosa che può essere diverso. La stessa società Turris, che vive una fase di ristrutturazione con altre persone e su questo ci sarà modo poi di spiegare tutto in una nuova conferenza stampa, punta alla continuità e a migliorare. Inizia con il mister e riparte dalla squadra che ha fatto bene".

Foto: pagina ufficiale Facebook SS Turris Calcio Srl