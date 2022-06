Nuoto Paralimpico: Boni e altri due campani ai Mondiali in Portogallo Il CT Vernole pensa positivo, la spedizione azzurra punta a conquistare tanti podi.

Dopo una grande paralimpiade la Nazionale italiana si prepara ai Mondiali di nuoto che scatteranno il prossimo 12 giugno a Funchal in Portogallo. Sette giorni di gare dove gli azzurri duelleranno con Stati Uniti e Brasile per il medagliere e con tanti altri paesi nelle singole specialità.

Tra i convocati del Commissario Tecnico Riccardo Vernole c’è anche il campione napoletano Vincenzo Boni, uno dei grandi veterani della squadra azzurra. Per il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro si tratta dell’ennesima competizione internazionale di una carriera piena zeppa di soddisfazioni. Oltre a Boni ci saranno anche gli altri due campani Emanuele Marigliano e Angela Procida proprio come già accaduto alle paralimpiadi di Tokyo 2020 dove però non è arrivata la medaglia.

La spedizione azzurra sarà molto ambiziosa come ha confermato il CT Vernole. “Veniamo da cinque anni molto faticosi che ci hanno portato al successo di Tokyo e gli atleti non hanno avuto una pausa molto lunga tra le Paralimpiadi e l’inizio di questa stagione – commenta Vernole – Vogliamo però far risuonare l’inno nazionale più volte possibile”.

Ambizioni, combattivi ed entusiasti per poter vivere un’altra grande competizione internazionale, lo spirito come al solito sarà quello giusto ecco perché vedremo tanti azzurri salire sul podio iridato.

Convocati Azzurri per i Campionati Mondiali Nuoto Paralimpico Funchal 2022

Uomini: Alberto Amodeo (Polha Varese), Simone Barlaam (G.S. FF.OO./Polha Varese), Luigi Beggiato (G.S. Fiamme Gialle/Circolo Sportivo Guardia di Finanza), Francesco Bettella (G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education), Federico Bicelli (Polisportiva Bresciana no Frontiere), Francesco Bocciardo (G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi), Vincenzo Boni (G.S. FF.OO./Caravaggio Sporting Village), Simone Ciulli (G.S.Fiamme Azzurre/Circolo Canottieri Aniene), Antonio Fantin (G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto), Emmanuele Marigliano (Centro Sportivo Portici), Riccardo Menciotti (Circolo Canottieri Aniene), Efrem Morelli (G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio), Federico Morlacchi (G.S.Fiamme Azzurre/Polha Varese), Stefano Raimondi (G.S.FF.OO./Verona Swimming Team)

Donne: Alessia Berra (Polha Varese), Monica Boggioni (G.S. FF.OO./ AICS Pavia Nuoto), Giulia Ghiretti (G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto), Carlotta Gilli (G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino), Xenia Francesca Palazzo (G.S.Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team), Angela Procida (G.S. FF.OO./ Centro Sportivo Portici), Martina Rabbolini (Non vedenti Milano), Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene), Giulia Terzi (Polha Varese).