Gevi Napoli Basket: un anno fa la promozione in A, cabina di regia già coperta Si vola verso l'anno del derby con Scafati in massima serie

27 giugno 2021: Napoli vince a Udine, la Gevi chiude la serie della finale promozione e torna in A. A un anno dal ritorno in massima serie, il club azzurro ricorda l'emozione per il balzo firmato dalla squadra guidata da coach Stefano Sacripanti. Dopo 365 giorni è cambiato tanto nel gruppo partenopeo. Le due soste forzate causate dal covid hanno condizionato il percorso del team nel primo anno in A, hanno portato il club alla decisione dell'esonero di Sacripanti con l'arrivo di Maurizio Buscaglia. I brividi del rischio retrocessione sono ormai lontani, ma sono stati attimi di pura tensione, superata con forza, con la vittoria ottenuta a Bologna contro la Fortitudo. Napoli ha già piazzato i primi due colpi per la cabina di regia. Gli azzurri del presidente Federico Grassi ripartiranno da Jordan Howard e David Michineau nella stagione in cui sarà anche derby campano in Serie A.

Napoli e Scafati: il club gialloblu vive giorni di festa e di pausa, inevitabili e opportuni dopo la lotta playoff e la promozione firmata in Gara 5 contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Nel corso della stagione, a inizio maggio, la Givova aveva già ufficializzato il rinnovo con coach Alessandro Rossi fino al 2024, chiarendo la prospettiva e la voglia di continuità a prescindere dal risultato finale. Il ritorno in A dopo 14 anni vale come la sottolineatura per il progetto iniziato nella scorsa estate e che prosegue con decisione in casa Scafati.