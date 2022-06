Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo in semifinale Travolta la Francia nei quarti, azzurre in zona medaglie.

Pronostico rispettato. Il Setterosa è entrato in zona medaglie. Le azzurre di coach Carlo Silipo sono state straripanti nel match dei quarti di finale contro la Francia. Vittoria ampissima per 17-7 dove la squadra ha fatto vedere quanto già di buono mostrato nelle prime sfide del torneo. Era il primo confronto iridato tra le due Nazionali e alla fine la tradizione italiana ha avuto la meglio. Ora c’è attesa per capire chi sarà l’avversario della semifinale che si svolgerà giovedì. Stanno per entrare in acqua Stati Uniti e Spagna, una delle due sarà sul cammino della squadra di Silipo. Nelle altre due sfide, invece, si affronteranno Australia-Ungheria e Grecia-Olanda.

Italia-Francia 17-7

Italia: Teani, Tabani 2, Marletta 2, Avegno 3, Queirolo, Giustini 6, Picozzi 1, Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri, Galardi, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo

Francia: Vidal, Millot 1, Fitaire, Bouloukbachi, Guillet 4, Benlekbir, Dhalluin, Battu, Vernoux 2, Bahia, Radosavljevic, Daule, Collas. All. Bugeaud

Arbitri: Painchaiud (CAN), Savinovic (CRO)

Note: parziali 3-2, 4-1, 6-1, 4-3. Spettatori 200 circa. Superiorità numeriche: Francia 0/5 +1 rigore, Italia 5/8. Inizia in porta Banche, poi Teani per l'Italia la sostituisce a 3’50 del terzo tempo.

Foto di Giorgio Scala e Andrea Staccioli/DBM