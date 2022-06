Pallanuoto, Silipo: "Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare in finale" Il tecnico non è stato del tutto soddisfatto della prova contro la Francia, ora ci sono gli Usa.

La vittoria contro la Francia ha restituito al Setterosa un posto tra le migliori quattro squadre al mondo. Dopo il fallimento della mancata qualificazione Olimpica, la cura Silipo ha avuto il suo effetto. Col tecnico napoletano in panchina la squadra ha ritrovato smalto ed è tornata a far paura. "Siamo tra le prime quattro al mondo” spiega il tecnico napoletano a fine gara. “Non mi è piaciuto molto l'approccio alla gara. Così come non mi sono piaciute la fase difensiva e alcune soluzioni individuali, troppo affrettate in attacco. Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare alla finale. Bisogna giocare da squadra".

Nel prossimo match, in programma giovedì, sulla strada del Setterosa ci saranno gli Stati Uniti d’America. La formazione campione olimpica ha superato per 18-8 la Spagna in un match in cui le americane hanno fatto la differenza nel terzo e nel quarto periodo. Le campionesse olimpiche partono col favore del pronostico ma il Setterosa darà battaglia. La squadra è convinta di poter fare bene e Silipo sa come tirare fuori il massimo dalle sue ragazze per la partita più importante dell’anno.