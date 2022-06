Scherma, Curatoli convocato per i Mondiali in Egitto Il napoletano è il più atteso nella prova individuale di sciabola.

Andati in archivio gli Europei, dove l’Italia ha recitato la parte della Nazione dominatrice, ora il mirino si sposta sui Mondiali che andranno in scena a Il Cairo in Egitto dal 15 al 23 luglio.

E’ l’appuntamento più importante della stagione e uno dei più attesi sarà sicuramente Luca Curatoli. Lo sciabolatore napoletano, dopo l’argento agli Europei, sogna un altro podio iridato.

Ieri sono state ufficializzate le convocazioni e il responsabile d’arma Nicola Zanotti, ha deciso di affiancare Curatoli con Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre, che disputeranno anche la prova a squadre il 21 luglio. Ruolo di riserva in Italia per Giovanni Repetti.

La sciabola maschile sarà protagonista già nel primo giorno con la prova individuale. Si partirà dai gironi eliminatori e poi con gli assalti ad eliminazione diretta lunedì 18 luglio. Occhi puntati sul napoletano ma non solo, i grandi favoriti sono gli asiatici, capaci di dominare spesso in Coppa del Mondo e il neo campione europeo Bazadze.