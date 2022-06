Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo surclassato dagli Stati Uniti d'America Azzurre ko 14-6, ma c'è ancora la possibilità di salire sul podio nella finale per il bronzo.

Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo. "Le ragazze hanno sentito troppo la tensione. Bisogna però essere onesti e riconoscere il valore dell'avversario: gli Stati Uniti in questo momento sono superiori a tutte le squadre; sono atleticamente preparatissime ed hanno giocatrici dotate tecnicamente”. Parole di Carlo Silipo, commissario tecnico del Setterosa che oggi a Budapest ha detto addio al sogno di approdare in finale. Troppo forti gli Stati Uniti d’America, ma non solo per l’Italia.

La squadra a stelle e strisce è reduce da tre trionfi consecutivi alle Olimpiadi in quella che si è trasformata in una vera e propria epopea. L’Italia però poteva e doveva fare meglio. Troppo severo il 14-6 finale, figlio di una partenza disastrosa nel primo quarto dove le azzurre non hanno segnato subendo tre reti. Male anche nel terzo periodo dove il parziale di 4-1 ha chiuso definitivamente ogni discorso. “Fa male perdere una semifinale iridata ha raccontato Silipo-, ma ci deve caricare in vista del futuro e del nostro percorso che è appena iniziato: abbiamo ampi margini di crescita. Abbiamo ancora una sfida d'affrontare e che mette in palio una medaglia mondiale: le ragazze non staccheranno la spina".

Il bronzo adesso è un grande obiettivo. Tornare sul podio iridato dopo la mancata qualificazione Olimpica, a due mesi dagli Europei, sarebbe un grande inizio nel lungo tragitto che porterà la squadra di Silipo al grande obiettivo di Parigi 2024.

Italia-USA 6-14

Italia: Teani, Tabani, Marletta, Avegno 2, Queirolo, Giustini 1, Picozzi, Bianconi 2, Emmolo, Palmieri, Galardi 1, Viacava, Banchelli. All. Silipo

USA: A. Johnson A., Musselman 1 (rig.), Prentice 1, Fattal 3, E. Johnson, Steffens 2 (1 rig.), Haralabidis 1, Neushul 1, Mammolito, Gilchrist 2, Weber, Raney 3, Longan. All. Krikorian

Arbitri: Stavridis (Gre) e Gomez Pordomingo (Esp)

Note: parziali: 0-3, 2-3, 1-4, 3-4. Uscite per limite di falli Giustini (I) a 6'22 e Galardi (I) 7'23 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/9 + un rigore e Usa 7/10 + 2 rigori. Espulse per reciproche scorrettezze Palmieri (I) e Mammolito (U) a 5'00 del quarto tempo. Picozzi (I) fallisce un rigore (traversa) a 2'41 del secondo tempo. In porta cominciano Banchelli (I) e Longan (U), Teani (I) subentra a inizio terzo tempo.

Foto di Giorgio Perottino/DBM per Fedenuoto.it