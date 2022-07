Giochi del Mediterraneo, Scherma: Cuomo d'argento nella spada Il napoletano ha ceduto solo in finale contro l'egiziano Mohamed Elsayed, numero 8 del ranking.

La delusione per la mancata convocazione agli Europei e soprattutto per il Mondiale che scatterà la prossima settimana, è ancora tanta, ma Valerio Cuomo si è regalato una piccola soddisfazione ai Giochi del Mediterraneo. Ad Orano, in Algeria, il portacolori delle Fiamme Oro ha vinto la medaglia d’argento nella prova di spada. Il suo è stato un cammino esaltante.

Nei sedicesimi ha vinto 15-7 contro il cipriota Alexandros Taliotis e nei quarti ha superato 12-8 l'egiziano Mohamed Yasseen. In semifinale derby azzurro vinto contro Matteo Tagliariol 15-10 prima della finale contro l’egiziano Mohamed Elsayed, numero 8 del ranking mondiale. Il nordafricano ha battuto il napoletano col punteggio di 15-13 salendo sul gradino più alto del podio, mentre Cuomo ha portato a casa una medaglia d’argento.

Senza clamorose novità, visto che ricoprirà il ruolo di riserva a casa per quanto riguarda i mondiali, la stagione del campione campano è praticamente giunta agli sgoccioli. Il giudizio è positivo con la vittoria in Coppa del Mondo a Sochi e altre buone prestazioni, peccato solo per quell’infortunio che lo ha penalizzato da marzo in poi e gli ha impedito di prendere parte ai due venti più importanti dell’anno.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 - SPADA MASCHILE - Orano (Algeria), 4 luglio

Finale

Elsayed (Egy) b. Cuomo (ITA) 15-13



Semifinali

Cuomo (ITA) b. Tagliariol (ITA) 15-10

Elsayed (Egy) b. Paolini (ITA) 15-14



Quarti

Tagliariol (ITA) b. Allegre (Fra) 15-5

Cuomo (ITA) b. Yasseen (Egy) 12-8

Paolini (ITA) b. Elsokkary (Egy) 15-10



Tabellone dei 16

Tagliariol (ITA) b. El Haouari (Mar) 15-7

Cuomo (ITA) b. Taliotis (Cyp) 15-7

Paolini (ITA) b. Elkord (Mar) 15-8



Fase a gironi

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Tagliariol: 5 vittorie, 0 sconfitte

Valerio Cuomo: 4 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (25): 1. Mohamed Elsayed (Egy), 2. Valerio Cuomo (ITA); 3. Matteo Tagliariol (ITA), 3. Giacomo Paolini (ITA), 5. Mohamed Yasseen (Egy), 6. Daniel Jerent (Fra), 7. Paul Allegre (Fra), 7. Ahmad Elsokkary (Egy)