Napoli Basket, JaCorey Williams è il nuovo centro Accordo con il lungo già visto in Italia con la canotta di Trento

JaCorey Williams è un nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket. Il centro dell'Alabama è pronto per la nuova avventura in canotta azzurra dopo aver giocato in Italia a Trento nel 2020/2021.

"Benvenuto a JaCorey. Abbiamo voluto inserire un giocatore come lui per integrare il nostro pacchetto lunghi, per avere una dimensione di verticalità. - afferma il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia - È un atleta rapido, veloce, che corre bene il campo, che si integra ottimamente con i giocatori che abbiamo. Williams ha qualità, voglia di riscatto. Fa molto piacere che si unisca al desiderio di competere per darci una mano nella sfida che ci attende quest’anno, in un campionato che sarà duro e difficile".

“Siamo contenti che JaCorey abbia accettato il nostro progetto. - aggiunge il direttore sportivo dei partenopei, Alessandro Bolognesi - Era il lungo che cercavamo, un giocatore dinamico, solido, che potesse anche essere un terminale offensivo. Conosce il campionato italiano, ha fatto molto bene, realizzando numeri importanti a Trento, trascinando anche la squadra ai playoff. Aggiungiamo un elemento fondamentale al nostro team".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket