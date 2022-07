Pallanuoto, il Settebello pronto a volare negli Usa. Ci sarà Renzuto Iodice Il napoletano torna tra i convocati dopo l'esclusione dal Mondiale.

La finale persa ai rigori contro la Spagna brucia ancora. Il doppio errore di Cannella ha spento il sogno del clamoroso bis, ma bisogna guardare avanti. La lunga estate del Settebello è giunta solo a metà del percorso previsto. C’è ancora un Europeo da provare a vincere contro una concorrenza agguerritissima. Gli azzurri di Campagna si raduneranno domani ad Ostia prima di partire per gli Stati Uniti d’America nella giornata di sabato. I vice campioni del mondo sosterranno un common training fino al 19 luglio con due incontri ufficiali contro la nazionale a stelle e strisce.

Tra i convocati non c’è il salernitano Vincenzo Dolce, uno dei migliori ai Mondiali, mentre tornerà dopo aver svolto il ruolo di riserva a casa Vincenzo Renzuto Iodice. Il napoletano ha tanta voglia di riprendersi un posto in squadra in vista degli Europei in Croazia.

Convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero e Simone Rossi (CC Ortigia), Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Massaro e Andrea Patchaliev (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Nello staff, con il commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alesandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Baiardini.