Nuoto, campionato italiano acque libere: Sanzullo trionfa nella 25 km A Piombino il napoletano delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri ha sbaragliato la concorrenza.

Il campionato italiano assoluto open water, andato in scena a Piombino, si è chiuso con una zampata made in Napoli. Nelle acque libere trionfo in solitaria per Mario Sanzullo. Il 28enne atleta delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli, allenato da Emanuele Sacchi, ha chiuso la sua fatica in 5h05'48''3 davanti a Francesco Ghettini e Simone Ruffini. Per il napoletano, abilissimo a superare tutti gli ostacoli del mare e a cambiare prontamente rotta, il trionfo nella 25 km è una grossa soddisfazione personale.

25 km maschile

1. Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) 5h05'48''3

2. Francesco Ghettini (RN Spezia) 5h06'17''2

3. Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene) 5h06'41''2

25 km femminile

1. Silvia Ciccarella (Carabinieri/CC Aniene) 5h43'59''9

2. Veronica Santoni (CC Aniene) 5h44'11''6

Classifica per società (44 a punti)

1. Fiamme Oro 288.00

2. CC Aniene 136.00

3. Aurelia Nuoto 125.00

