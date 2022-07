Italrugby, contro la Georgia c'è Capuozzo titolare. Fusco parte dalla panchina Gli azzurri giocheranno domenica all’Adjarabet Arena di Batumi con l'obiettivo della vittoria.

L’Italrugby è pronta a tornare in campo. Dopo le vittorie contro il Portogallo a Lisbona e con la Romania a Bucarest, c’è in programma la sfida con la Georgia. Si giocherà domenica 10 luglio alle 18:00 orario italiano all’Adjarabet Arena di Batumi. La sfida contro i georgiani chiude il tour estivo della squadra di Kieran Crowley che punta a terminare imbattuta questa parentesi. Nella squadra scelta dal tecnico neozelandese c’è anche un po’ di Campania con il ragazzo d’origine napoletano Ange Capuozzo che giocherà, collezionando la sua quinta presenza, nel ruolo di estremo. Panchina invece per Alessandro Fusco, che spera di collezionare il suo ottavo caps proprio in Georgia.

“Conosciamo il valore di questa partita per noi e la Georgia” ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Abbiamo preparato questo tour focalizzandoci step by step su ogni partita. Il nostro percorso di crescita è in piena evoluzione e vogliamo proseguire con una prestazione di alto livello domenica sera”. Crowley.

Questa la formazione che scenderà in campo contro la Georgia:

15 Ange CAPUOZZO (Grenoble, 4 caps)

14 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 2 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 14 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby 14 caps)

11 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 37 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 62 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 1 cap)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 6 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 17 caps) – capitano

6 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 32 caps)

5 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 40 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 21 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 36 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 13 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 21 caps)

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 3 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 7 caps)

18 Ion NECULAI (Zebre Parma, 2 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 23 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 7 caps)

21 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 7 caps)

22 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 7 caps)

23 Paolo GARBISI (Montpellier, 19 caps)