Tennis, a Napoli un torneo ATP 250. E' una conquista per la città Grande traguardo per il TC Napoli che ad ottobre ospiterà alcuni tra i migliori tennisti al mondo.

Napoli torna nel circuito del grande tennis. Lo fa dalla porta principale con un torneo che sarà denominato ATP 250 a Napoli. La notizia è da poco stata resa ufficiale. Si tratta di un grande taguardo e di una ghiotta occasione da sfruttare. A dare l'annuncio è stato il TC Napoli 1905.

"Da Londra ci hanno ufficialmente comunicato che il nostro Circolo, il Tennis Club Napoli, ha superato la concorrenza di altri prestigiosi sodalizi europei e, con il supporto determinante della FIT, è stato prescelto quale sede per un ATP 250 nel prossimo ottobre. Ritorniamo finalmente sul podio internazionale, con una kermesse seconda in Italia solo agli Internazionsli di Roma. Insieme alle nostre Istituzioni, Comune e Regione, il Tennis Club Napoli e la nostra città saranno all’altezza della sfida".

Un 250 sulla terra rossa napoletana sarà un grande spettacolo di pubblico e di atleti importanti che arriveranno per giocare su uno dei campi più affascinanti al mondo. Diversi anche i tennisti italiani che potrebbero decidere di iscriversi. Difficilmente ci saranno i big come Berrettini e Sinner che in quel periodo saranno impegnati nei tornei indoor, ma non sarebbe una sorpresa vedere all'opera gente del calibro di Sonego, Fognini Musetti e tanti altri giovani azzurri che sono in rampa di lancio e possono ambire ad una wild card.