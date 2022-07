Italvolley, Chirichella e De Gennaro convocate per le "Finals" di Ankara Giovedì le azzurre sfidano la Cina nei quarti di finale, poi possibile incrocio con la Turchia.

L’Italvolley femminile è pronta a giocarsi il titolo nella “finals” di Ankara della Volleyball Nations League. Il CT Davide Mazzanti ha convocato quattordici giocatrici tra cui figurano le due campane Cristina Chirichella e Monca De Gennaro. La squadra è partita oggi da Fiumicino per arrivare in Turchia dove prepareranno la sfida dei quarti di finale con la Cina. Match in programma giovedì alle 14:00 orario italiano. Le asiatiche sembrano essere una squadra alla portata di quella di Mazzanti che vuole almeno la semifinale dove ci sarebbe l’incrocio con la vincente di Turchia-Thailandia. Nell’altra parte del tabellone, invece, sono in programma le sfide Brasile-Giappone e Usa-Serbia. La finale è in programma domenica 17 luglio alle 17:30.

Le 14 azzurre convocate per la Finals

Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia Gennari.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

Lo staff tecnico azzurro

Commissario Tecnico: Davide Mazzanti

Vice allenatore: Matteo Bertini

Assistente allenatore: Andrea Giovi

Dottore: Alessandra Favoriti

Fisioterapista: Andrea Marconi

Preparatore: Ezio Bramard

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Dirigente accompagnatore: Stefano Recine

Team Manager: Marcello Capucchio

Calendario Finals – Ankara (Turchia)

Quarti di finale

13 luglio ore 14:00 Brasile – Giappone

13 luglio ore 17:30 USA – Serbia

14 luglio ore 14:00 Italia – Cina (diretta Sky Sport e in streaming NOW)

14 luglio ore 17:30 Turchia-Thailandia

Semifinali

16 luglio ore 14:00 semifinale 1

16 luglio ore 17:30 semifinale 2

Finali

17 luglio ore 14:00 finale 3° - 4° posto

17 luglio ore 17:30 finale 1° - 2° posto