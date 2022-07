L'Italrugby di Capuozzo e Fusco va ko in Georgia Sconfitta amara per gli azzurri che hanno subito troppo la fisicità dei georgiani.

La Georgia voleva mandare un messaggio all’Italrugby e in generale a tutto il mondo della palla ovale. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro dal catino dell’Adjarabet Arena di Batumi. I padroni di ci casa hanno battuto gli azzurri 28-19 meritando di portare a casa una sfida che è solo la terza tra le due Nazionali.

Crowley ha ripresentato ancora una volta dal primo minuto il ragazzo d’origine napoletano Ange Capuozzo, mentre l’altro partenopeo Fusco è partito dalla panchina entrando al 21’ del secondo tempo al posto di Alessandro Garbisi sul risultato di 22-16 per i padroni di casa.

Azzurri male nel gioco aereo dove i georgiani hanno fatto meglio e sono riusciti ad imporre la propria fisicità in tutto l’arco dell’incontro. All’Italrugby è mancata la fantasia, la giocata che poteva invertire la rotta di una partita che si è messa male fin dall’inizio.

“E’ un grande giorno per la Georgia – ha esordito Kieran Crowley nel post gara – che ha meritato di vincere. Ci aspettavamo un incontro duro, fisico e con il reparto dei trequarti molto talentuosi. Abbiamo faticato a giocare per più di due fasi consecutive. Ci hanno dominato nel punto di incontro. Avevamo preparato bene il match ma abbiamo avuto alcuni problemi di esecuzione che i nostri avversari non hanno avuto. Complimenti alla Georgia per la vittoria. Penso che qualche decisione avremmo potuto prenderla con più lucidità. Io sono il primo a prendermi la responsabilità di tutte le scelte sbagliate. Il processo –conclude- che abbiamo è sempre lo stesso e proseguiremo con l’obiettivo di riprenderlo nel migliore dei modi”

Batumi, Adjarabet Arena - domenica 10 luglio 2022

Test-match

Georgia v Italia 28-19

Marcatori: p.t. 11’ m. Todua (5-0); 14’ m. Abzhandadze tr. Abzhandadze (12-0); 20’ m. Menoncello tr. Allan (12-7); 27’ cp. Allan (12-10); 33’ cp. Allan (12-13); 36’ m. Abzhandadze tr. Abzhandadze (19-13); s.t. 11’ cp. Allan (19-16); 15’ cp. Abzhandadze (22-16); 31’ cp. Aprasidze (25-16); 32’ cp. Allan (25-19); 38’ cp. Abzhandadze (28-19)

Georgia: Niniashvili; Tabutsadze, Kveseladze, Sharikadze (cap), Todua (33’ st. Tapladze); Abzhandadze, Lobzhanidze (15’ st. Aprasidze); Gorgadze, Saginadze, Giorgadze (27’ st. Mamamtavrsishvili); Jaiani, Cheishvili; Gigashvili (25’ st. Japaridze), Mamukashvili (27’-37’ pt., 12’ st. Chkoidze), Gogichashvili (18’ st. Abuladze)

all. Maisashvili

Italia: Capuozzo; Padovani, Brex, Zanon (4’ st. Garbisi P.), Menoncello; Allan, Garbisi A. (21’ st. Fusco A.); Halafihi (30’ st. Giammarioli), Lamaro (cap), Ruzza; Fuser (11’ st. Pettinelli), Cannone (33’ st. Sisi); Ferrari (30’ st. Neculai), Lucchesi (10’ st. Nicotera), Fischetti (10’ st. Nemer)

all. Crowley

Cartellini: 36’ giallo Halafihi (Italia)

arb. Pickerill (Sudafrica)

Calciatori: Abzhandadze (Georgia) 3/6; Allan (Italia) 5/6; Apradidze (Georgia) 1/3.