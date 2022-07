Pallanuoto, Florena convocato nella Nazionale Under 18 Il talento della Canottieri Napoli parteciperà al raduno di Savona dall'11 al 26 luglio

La pallanuoto campana è reduce da una buona stagione. I risultati dei club sono stati positivi e la presenza di diversi atleti nella Nazionale maggiore, anche se solo Dolce ha partecipato al Mondiale, è comunque una buona notizia.

Bisognerà lavorare meglio nei settori giovanili per tornare ai fasti di un tempo e la buona notizia arriva dal Circolo Canottieri Napoli che può festeggiare la convocazione di Antonio Florena nell’under guidata da Alberto Angelini, che dall'11 al 26 luglio, in vista del mondiale Under 18 che si svolgerà a Belgrado dall’11 al 19 agosto, sarà in ritiro a Savona. La società, attraverso i propri canali di comunicazione, ha fatto i complimenti e il suo in bocca al lupo al giovane atleta.