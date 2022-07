Giugliano, confermati Gladestony, De Rosa, Poziello e Biasiol Accordi con quattro calciatori e l'annuncio relativo allo staff tecnico per la stagione 2022/2023

Il Giugliano ha ufficializzato l'accordo biennale con opzione per la terza stagione con Gladestony Estevao Paulino da Silva e quello biennale con Roberto De Rosa, Ciro Poziello ed Eric Biasiol. Annunci da parte dei tigrotti, che hanno reso noto anche i componenti dello staff tecnico guidato da Raffaele Di Napoli per la prima stagione del Giugliano in terza serie nazionale.

Gladestony Da Silva e De Rosa - "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per il diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Gladestony Estevao Paulino da Silva, che ha sottoscritto un accordo su base biennale con opzione per il terzo anno e Roberto De Rosa, che ha firmato un accordo biennale. Entrambi i calciatori, dopo la vittoria dello scorso campionato, proseguono la loro avventura con il nostro club. La società, felice per la prosecuzione del rapporto, augura di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".

Poziello e Biasiol - "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per il diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Ciro Poziello e Eric Biasiol che hanno sottoscritto un accordo su base biennale. Entrambi, dopo la vittoria dello scorso campionato, proseguono la loro avventura con il nostro club. La società, felice per la prosecuzione del rapporto, augura di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".

Staff tecnico - "Il Giugliano Calcio 1928 rende noto lo staff tecnico completo che affiancherà Raffaele Di Napoli per la stagione sportiva 2022/2023. Il mister sarà coadiuvato dalla figura di Alessandro Tatomir in qualità di allenatore in seconda, Luca Tulino preparatore atletico, Dario Conte Collaboratore tecnico e Carmine Tortora allenatore dei portieri. Il ruolo di Team Manager è stato affidato al Dott. Antimo Di Lorenzo.

Il club porge il più caloroso benvenuto a tutti i membri dello staff tecnico, con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928