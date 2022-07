L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro pronta a sfidare la Cina Nei quarti delle "Finals" di Ankara le azzurre sfidano oggi alle 14:00 la compagine asiatica.

Adesso si fa sul serio. La Volleyball Nations League è entrata nella fase finale. Negli scontri diretti sarà vietato sbagliare. Oggi le azzurre tornano in campo ad Ankara in Turchia per Sfidare la Cina. Fischio d’inizio alle 14:00 con Mazzanti che dovrebbe riconfermare a grandi linee la squadra che tanto bene ha fatto fino ad ora. Dunque n campo anche le due campane Cristina Chirichella nel ruolo di centrale e Monica De Gennaro come libero.

“Arriviamo bene alla sfida con la Cina – ha spiegatio il CT azzurro – consapevoli di aver fatto un bel percorso in crescendo. Non vediamo l’ora di tornare in campo perché l’attesa è stata tanta. Sarà sicuramente una bella sfida contro una Cina che negli ultimi anni ha spesso segnato il nostro cammino. Sarà bello giocarci un quarto di finale così importante con loro. Già nella partita disputata nella prima week qui ad Ankara avevamo fatto buone cose mettendole in difficoltà. In quella sfida abbiamo preso appunti circa alcuni aspetti che dobbiamo migliorare ma più in generale dovremo giocare come fatto nelle ultime due week cioè con ordine ed aggressività divenuti oramai tratti distintivi del nostro gioco. Qui ad Ankara si respira una bella atmosfera e si percepisce l’importanza dell’evento. Tutto quello che è cornice chiaramente è bello e genera stimoli ma la cosa più bella resta il quadro e quello spetterà a noi completarlo”.

C’è voglia di vincere e arrivare fino in fondo in casa azzurra. Un buon piazzamento sarebbe anche utile per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.