De Gennaro: "Tutto d’ora in avanti dipenderà da noi" La campana parla della vittoria sulla Cina pensando anche alla semifinale.

Lei è indispensabile. Parliamo di una delle migliori interpreti del ruolo di libero. Monica De Gennaro è una pedina fondamentale per coach Mazzanti che raramente rinuncia a lei. Anche nei quarti di finale della Volleyball Nations League in corso di svolgimento ad Ankara in Turchia, ha giocato titolare sfoggiando un’altra prestazione super.

“Siamo partite un po’ contratte faticando a trovare ritmo soprattutto in cambio palla – ha dichiarato il libero azzurro – poi siamo state brave a trovare la chiave giusta alla partita portando a casa i primi due set. Nel terzo loro hanno cambiato qualcosa, noi ci siamo un po’ innervosite lasciando alla Cina uno spiraglio nonostante una rimonta importante che ha costretto le nostre avversarie ai vantaggi 24-26. Tutto d’ora in avanti dipenderà da noi, dal nostro modo di approcciare alla partita e al prossimo avversario. Dovremo recuperare subito le energie per poi concentrarci sulle semifinali”.

Le azzurre torneranno in campo sabato in semifinale contro la vincente della sfida tra Thailandia e Turchia.