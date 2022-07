Chirichella: "Siamo felicissime per il risultato ottenuto" La centrale napoletana esulta dopo la vittoria sulla Cina e la conquista della semifinale.

Esulta Cristina Chirichella dopo la vittoria con la Cina nei quarti di finale della Volleyball Nations League in corso di svolgimento ad Ankara in Turchia. Azzurre vittoriose per 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22) anche se a tratti un po’ disordinate. A fine match la centrale napoletana ha commentato così. “Siamo felicissime per il risultato ottenuto – ha dichiarato la centrale Cristina Chirichella - la Cina è uno squadrone con grandi giocatrici. Abbiamo avuto degli alti e bassi ma di squadra siamo venute fuori nei momenti clou della partita dimostrando carattere e giocando una buona pallavolo. Siamo pronte ad affrontare qualsiasi squadra senza paura ma con il giusto approccio perché siamo una squadra forte e consapevole dei propri mezzi. Questa partita l’abbiamo vinta quando nei momenti di difficoltà quando la Cina ha dato il massimo, siamo riuscite a restare nel match mettendo in campo tutto quello che avevamo”.