Boxe, brutta disavventura per il Maestro Lucio Zurlo Lunedì è stato investito da uno scooter ma le sue condizioni sono buone.

La notizia è rimbalzata velocemente col passaparola nell’ambiente della boxe. Lucio Zurlo, nella serata di lunedì, è stato investito da uno scooter. Il maestro è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale a Castellammare dove ha ricevuto le cure del caso. Per lui escoriazioni e una botta alla testa che ha portato i medici a tenerlo in osservazione. Le sue condizioni però sono buone e non destano preoccupazioni. Dopo l’incidente tutti gli allievi del Maestro Zurlo, da Irma Testa agli altri tra cui il campioncino Michele Baldassi che si appresta a partire per Assisi, si sono subito preoccupati per la salute di un uomo che in Campania è la storia del pugilato. In tanti a Torre Annunziata si sono subito informati per sapere le sue condizioni e in queste ore, in attesa delle dimissioni, a rasserenare tutti ci ha pensato il figlio Biagio. Tramite i suoi social ha spiegato che il Maestro Lucio ha reagito bene e ha ringraziato tutti per la vicinanza dimostrata.