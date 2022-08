Pallanuoto, Sardinia Cup: il Setterosa di Silipo cede anche alla Spagna Azzurre ko 11-9 nell'ultima uscita in terra sarda. Il torneo è stato vinto dalle iberiche.

Dopo il netto ko contro l’Ungheria, il Setterosa ha chiuso con un’altra sconfitta la Sardinia Cup. A battere le azzurre sono state le furie rosse della Spagna che si è imposta per 11-9 dopo aver guidato per tutto il match e ha portato a casa anche la classifica generale con 15 punti.

"E' stata una buona partita forse la migliore di questo torneo –ha spiegato coach Silipo- dopo i tre tempi contro l'Olanda. Molte cose ci stanno riuscendo come il lavoro sui pali con l'uomo in più, altre come i tiri dall'esterno un po' meno. La gara contro l'Ungheria è stata una lezione da cui ripartire; le ragazze dopo il confronto di ieri erano contente di avere un'opportunità per rifarsi subito. Siamo venuti qua con un gruppo allargato per cercare di capire delle risposte da alcune ragazze che già possono entrare nel gruppo, ed altre che devono ancora lavorare per salire di livello. Ho ricevuto delle indicazioni importanti e continueremo così fino a Spalato".

L’Europeo è nel mirino ma in terra croata ogni errore potrà essere fatale perciò nelle prossime settimane bisognerà assolutamente alzare l’asticella.

Tabellino Spagna-Italia 11-9

Spagna: Ester Ramos, Nogé Frigola, Espar LLaquet, Ortiz Munoz 2, Perez Vivas 1, Gonzalez Lopez 2, Ruiz Barril 2, Pena Carrasco, Forca Ariza 3, Camus Amoros, Palacio Linde, Leiton Arrones 1, Terre Marti. All. Oca

Italia: Condorelli, Tabani 2, Di Claudio, Avegno 1, Cergol 1, Bettini, Picozzi, Bianconi 1, Palmieri, Cocchieri 1, Galardi, Viacava, Banchelli, Cordovani, Giustini. All. Silipo

Note: parziali 2-1, 4-3, 3-2, 2-3. Uscita per limite di falli Nogé Frigola (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Spagna 3/11, Italia 6/12. Spettatori 500 circa.

Sardinia Cup – Torneo Femminile



1 giornata - mercoledi 3 agosto

Israele-Ungheria 8-18 (1-5, 4-5, 1-3, 2-5)

Ha arbitrato Alessia Ferrari

Olanda-Spagna 7-8 (2-3, 2-1, 2-1, 1-3)

Ha arbitrato Alessandro Severo

Italia-Grecia 10-10 (2-4, 0-1, 5-1, 3-4)



2 giornata - giovedì 4 agosto

Spagna-Israele 20-6 (4-2, 4-0, 7-1, 5-3)

Ungheria-Grecia 11-9 (1-1, 3-2, 4-2, 3-4)

Hanno arbitrato Alessia Ferrari e Alessandro Severo

Olanda-Italia 12-9 (3-3, 2-2, 3-3, 4-1)



3 giornata - venerdì 5 agosto

Grecia-Olanda 10-12 (1-2, 4-4, 2-3, 3-3)

Ha arbitrato Alessia Ferrari

Spagna-Ungheria 11-6 (3-1, 1-2, 2-1, 5-2)

Ha arbitrato Alessandro Severo

Italia-Israele 20-9 ( 6-3, 7-3, 4-1, 3-2)



4 giornata - sabato 6 agosto

Israele-Grecia 8-15 (1-2, 3-3, 3-5, 1-5)

Olanda-Israele 22-13 (4-2, 7-5, 6-4, 5-2)

Grecia-Spagna 11-12 (4-3, 4-3, 1-4, 2-2)

Italia-Ungheria 6-15 (0-4, 2-4, 2-5, 2-2) - trasmessa in diretta Raisport + HD

5 giornata - domenica 7 agosto

Olanda-Ungheria 10-10 (4-2, 3-2, 2-3, 1-3)

Spagna-Italia 11-9 (2-1, 4-3, 3-2, 2-3) diretta Raisport + HD

Classifica: Spagna 15, Ungheria* e Olanda 10, Italia e Grecia 4, Israele 0