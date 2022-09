Turris, ceduti in prestito Colantuono e Rosolino Annunci da parte del club corallino anche per i componenti dello staff tecnico

La Turris ha comunicato i componenti dello staff tecnico. Con Pasquale Padalino, nuovo allenatore dei corallini, ci saranno Sergio Di Corcia, allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore in qualità di collaboratore tecnico, Francesco Paolo Fiore nel ruolo di preparatore atletico, il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, il match analyst, Gennaro Bruno e il collaboratore atletico, Davide Di Grezia. Inoltre, la Turris ha reso noto di aver ceduto in prestito i classe 2003, Vincenzo Colantuono e Matteo Rosolino.

Colantuono - "S.S. Turris Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Arzachena Academy (serie D, girone G) per il trasferimento a titolo temporaneo del portiere Vincenzo Colantuono (classe 2003) fino al termine della stagione sportiva in corso. L’estremo difensore torrese, cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Cavese, è approdato alla Turris nel 2020 venendo ben presto aggregato alla prima squadra con cui ha finora lavorato. Nella scorsa stagione, inoltre, determinante il suo contributo, durante la fase playoff, alla promozione della formazione giovanile in Primavera 3 fino alla finalissima vinta contro il Fiorenzuola nella quale parò due calci di rigore. S.S. Turris Calcio formula un caloroso augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione a Vincenzo, convinta che potrà maturare ulteriormente nel corso dell’esperienza in terra sarda".

Rosolino - "S.S. Turris Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pomigliano Calcio 1920 (Club militante nel campionato regionale di Eccellenza) per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Matteo Rosolino (classe 2003) fino al termine della stagione sportiva in corso. Il difensore centrale ha svolto la preparazione pre-campionato con la prima squadra dopo essere stato tra i protagonisti, nella passata stagione, della promozione in Primavera 3 della formazione giovanile corallina".