Tennis, serie A1: si parte il 23 ottobre, Torre del Greco sogna il grande bis La squadra campana ha vinto il torneo lo scorso anno ed è stata inserita nel girone 2.

La serie A1 di tennis è pronta a partite. La stagione outdoor volge al termine e a fine ottobre, proprio dopo la fine del torneo di ATP 250 di Napoli, scatterà la massima serie. Il New Tennis Torre del Greco lo scorso anno ha portato a casa il tricolore e si propone per ripetere l’impresa.

Si parte il 23 ottobre con la prima giornata, poi si torna in campo il 30, il giorno 1, 6, 13 e 20 novembre. Playoff scudetto il 27 novembre e il 4 dicembre. Le finali per il titolo il 10 e 11 dicembre con diretta su Supertennis TV. Il New Tennis Torre del Greco è nel girone 2 con CT Palermo, Tennis Club Genova, TC Pistoia ADS Vannucci Piante.

La squadra allestita dai corallini è di tutto rispetto con una punta come Roberto Bautista Agut, che giocherà in caso di settimane libere e di necessità, poi spazio a Martinez Portero, Menendez Maceiras, Grannolers-Pujiol (Spagna); Griekspoor (Olanda); Ministro Elias (Portogallo); Hemery (Francia); al napoletano Lorenzo Giustino, a Raul Brancaccio, Cozzolino, Marigliano, Grimaldi, Palumbo, Barba, Cacace, Tartaglione (Italia).