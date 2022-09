Il Taranto spaventa la Turris, ma i corallini ribaltano i rossoblu (2-1) La squadra di Padalino firma il secondo successo di fila e vola al terzo posto

Il ciclo di Capuano alla guida del Taranto si apre con il gol del vantaggio firmato da Guida dopo 10 minuti. I rossoblu spaventano la Turris in avvio, ma la squadra corallina ribalta il match con la rete di Frascatore al 36' e il gol del sorpasso ad opera di Longo al 79'. I ragazzi di Padalino conquistano il secondo successo di fila e occupano il terzo posto della classifica dopo tre turni di campionato.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Turris-Taranto 2-1

Marcatori: pt 10′ Guida, 36′ Frascatore; st 34′ Longo

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (30′ st Boccia), Frascatore; Ercolano, Acquadro (16′ st Gallo), Haoudi, Contessa; Giannone (16′ st Taugourdeau), Santaniello (26′ st Maniero), Leonetti (26′ st Longo). All. Padalino. A disp. Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Nocerino, Stampete, Maniero, Invernizzi, Aquino, Finardi

Taranto (3-5-2): Russo; Manetta, Antonini, Vona; Evangelisti (1′ st Mastromonaco), Romano, Labriola, Brandi (29′ st D’Egidio), De Maria (37′ st Infantino); La Monica (1′ st Tommasini), Guida. All. Capuano. A disp. Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino, Mazza, Sakoa

Arbitro: Petrella

Ammoniti: Labriola, Romano, Manetta, Antonini, Maniero, Petrella, Perina

Recupero: 1′ pt, 5′ st.