Serie C, Messina-Giugliano anticipata alle 14.30 Il match è in programma sabato 1°ottobre

Il Giugliano Calcio comunica che la gara in programma sabato 1 ottobre allo stadio San Filippo-Franco Scoglio contro l’Acr Messina e valevole per la sesta giornata Serie C, Girone C, è stata anticipata alle ore 14:30.