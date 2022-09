Italvolley, De Gennaro: "Nelle prossime partite dovremo alzare il livello" La campana analizza la vittoria sfida col Belgio dove le azzurre hanno rischiato grosso.

Vittoria col batticuore per le azzurre nella terza partita del Mondiale. In terra olandese De Gennaro e compagne si sono imposte per 3-1 in rimonta rischiando grosso soprattutto nei primi tre parziali.

“Abbiamo sofferto soprattutto per i primi tre set -ha spiegato il libero campano- mentre nell'ultimo abbiamo giocato al meglio. Sapevamo che il Belgio è una squadra che difende tantissimo e può contare su attaccanti molto potenti, come Herbots che stasera ci ha messo in difficoltà. Pian piano abbiamo preso le misure, anche se siamo riuscite a esprimere il nostro gioco solo a sprazzi, in più abbiamo commesso troppi errori. C'è mancata un po'd'aggressività nel secondo e terzo parziale, invece nel quarto abbiamo subito imposto il nostro ritmo”.

La De Gennaro è stata protagonista dell’azione simbolo della partita quando sul set point ha sbrogliato la situazione sfruttando una grande difesa di Orro e la distrazione delle avversarie convinte di aver già fatto punto.

“Nel secondo set ho seguito l'azione e quando ho visto che stavano esultando ho cercato di piazzare la palla per far punto: non capita spesso e per questo sono molto felice. Nelle prossime partite dovremo alzare di più il livello, ma queste gare possono esserci di grande aiuto, considerando che il nostro cammino è ancora lungo. Nei prossimi giorni affronteremo il Kenya che può contare su alcune giocatrici potenti fisicamente, poi sarà la volta dell'Olanda che gioca in casa e sarà sicuramente una sfida importante per continuare a fare punti".

Lucido anche il commento di coach Davide Mazzanti. “La partita col Belgio è stata ricca di emozioni –chiosa-. Ci siamo innervositi nei primi due set perché non riuscivamo ad avere un cambio palla fluido e abbiamo subito il loro attacco di palla alta. Nella seconda parte del match, però, siamo migliorati in fase break e nel cambio palla trovando la chiave giusta per indirizzare la partita a nostro favore. Quando poi siamo ritornati al punto a punto abbiamo ritrovato anche il coraggio, che ci appartiene, adottando scelte giuste sia in palleggio che in attacco. Tutto questo alla fine ci ha permesso di stare davanti al Belgio. Ora abbiamo il Kenya da preparare, e poi l’Olanda come ultima partita della prima fase. Abbiamo qualche giorno per analizzare quello che abbiamo fatto bene e quello che, invece, dobbiamo migliorare in vista dei prossimi impegni”.

Le azzurre torneranno in campo giovedì contro il Kenya alle 18 per continuare la striscia vincente e difendere il primo posto nel girone.

Il Calendario e il palinsesto delle azzurre nella prima fase

29/09 Italia-Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

2/10 Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

Le partite di oggi:



28 settembre

Pool B, Danzica, ore 14: Thailandia-Croazia

Pool D, Arnhem, ore 14.15: Cina-Giappone

Pool D, Arnhem, ore 15: Brasile-Colombia

Pool B, Danzica, ore 17.30: Turchia-Repubblica Dominicana

Pool D, Arnhem, ore 18: Argentina-Repubblica Ceca

Pool A, Arnhem, ore 20: Olanda-Porto Rico

Pool B, Danzica, ore, 20.30: Polonia-Corea del Sud

Foto: federvolley.it