Torre del Greco lanciata verso i Campionati Italiani Cronoscalata FCI Appuntamento domenica 2 ottobre.

Viva attesa negli ambienti sportivi a Torre del Greco per lo svolgimento del Campionato Italiano di cronoscalata per amatori sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Gli organizzatori dell’Asd Black Panthers capitanati da Francesco Vitiello vedranno realizzarsi gli sforzi compiuti al fine di rendere più bella e memorabile la scalata al Vesuvio, gia teatro di manifestazioni omologhe tra Giro d’Italia professionisti e Giro della Campania femminile per un evento rientrante nel programma delle manifestazioni sportive promosse dall’amministrazione comunale del sindaco Giovanni Palomba e dall’assessorato allo sport guidato da Giuseppe Speranza.

Nello specifico, il campionato italiano di cronoscalata si svolgerà su un percorso di 10,9 chilometri, tutti rigorosamente in salita con un dislivello di oltre 900 metri. Si partirà dalla zona dell’hotel Sakura in via Enrico De Nicola, dove si terrà anche il raduno degli atleti. Il primo ciclista prenderà il via alle 9:00, l’ultimo concorrente concluderà attorno alle 13:00. Sfida tutta in salita, fino all’area che ospita ogni giorno l’ingresso di centinaia di visitatori che da tutto il mondo vengono a visitare il Gran Cono del vulcano più famoso al mondo. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre e il limite è fissato a 150 corridori.