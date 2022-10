Serie C, Giugliano ko a Messina: Curiale stende i tigrotti Ai siciliani basta un gol in avvio di ripresa per superare la squadra di Di Napoli

Il Giugliano esce sconfitto dallo stadio "San Filippo - Franco Scoglio" di Messina: finale di 1-0 per l'ACR, che trova il primo successo stagionale con la rete di Davis Curiale in avvio di ripresa per la vittoria dei siciliani. Si ferma a 3 la striscia di risultati utili consecutivi per i tigrotti.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Messina - Giugliano 1-0

Marcatori: 46' Curiale

Messina (3-4-3): Daga; Konate (83' Versienti), Camilleri (67' Ferrini), Filì; Fazzi, Fiorani, Marino, Fofana (46' Grillo); Balde, Curiale (67' Iannone), Catania (61' Trasciani). All. Auteri. A disp. Lewandowski, Berto, Angileri, Mallamo, Napoletano, Zuppel.

Giugliano (3-5-2): Viscovo; C. Poziello, Berman (61' Di Dio), Zullo; Iglio, Gladestony, Ceparano (61' Ghizolfi), De Rosa (76 Scanagatta), Oyewale (75' Rizzo); Piovaccari (69' Nocciolini), Salvemini. All. Di Napoli. A disp. Sassi, Felipe, R. Poziello, Rondinella, Aruta, De Luca, De Francesco, Gomez, Kyeremateng.

Arbitro: Milone

Ammoniti: Berman (G), Fofana (M), Marino (M), Daga (M)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928