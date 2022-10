Basket, Geko PSA Sant'Antimo perfetta a Roseto: vittoria a Roseto (64-75) Coach Gandini: "Merito a questo gruppo che ha dato dimostrazione di compattezza e solidità"

La Geko PSA Sant'Antimo firma subito il colpaccio battendo la Liofilchem Roseto al PalaMaggetti. Debutto vincente per la squadra di coach Marco Gandini con il finale di 64-75 nel girone D di Serie B: "Sono soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo fatto la partita che volevamo, la squadra ha seguito con diligenza il piano partita e come già visto in questo precampionato non ha mai mollato nei momenti di difficoltà. - ha spiegato il tecnico della PSA - Merito a questo gruppo che ha dato dimostrazione di compattezza e solidità, i ragazzi condividono le responsabilità, e questo per noi è un grande segnale".

Serie B - Girone D

Prima Giornata

Liofilchem Roseto - Geko PSA Sant'Antimo 64-75

Parziali: 16-12, 14-27, 16-20, 18-16

Roseto: Di Emidio 16 (2/7, 4/6), Morici 13 (3/9, 2/2), Santiangeli 10 (0/2, 2/7), Seck 9 (3/4, 0/0), Amoroso 8 (1/6, 2/8), Fiusco 5 (2/4, 0/2), Dincic 2 (1/2, 0/0), Mastroianni 1 (0/0, 0/2), Zampogna (0/0, 0/3), Natalini.

Sant'Antimo: Maggio 19 (1/2, 5/10), Sgobba 18 (5/8, 2/4), Scali 11 (3/10, 1/4), Quarisa 10 (5/9, 0/0), Cantone 10 (1/3, 2/5), Mennella 4 (0/0, 1/3), Anaekwe 3 (1/1, 0/0), Montanari, Sabatino, Coralic, Cannavina.

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo