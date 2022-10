Tennis, Challenger di Alicante: Brancaccio battuto dal portoghese Ferreira Silva Il campano è stato superato in due set cedendo per sei volte il servizio.

Al Challenger di Alicante Raul Brancaccio si è fermato al secondo turno. Sulla terra rossa spagnola il ragazzo di Torre del Greco aveva esordito alla grande nella giornata di ieri quando aveva battuto con un doppio 7-5 il cinese Yunchaokete numero 342 della classifica ATP. Oggi invece il partenopeo non è parso brillante e ha ceduto in appena 72 minuti al portoghese Ferreira Silva col punteggio di 6-2 6-3. Sconfitta dolorosa soprattutto per come è arrivata con sei break subiti e tanti gratuiti. Un vero peccato perché Raul Brancaccio stava vivendo il suo miglior momento come conferma la scalata della classifica ATP dove è attualmente il numero 174 al mondo.