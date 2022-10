In pieno rodaggio la quinta edizione della Vesuvio Mountainbike Race Domenica 9 a Torre del Greco il grande appuntamento.

“Domenica 9 ottobre troverete un Vesuvio in abito da sera e mettetevi eleganti!” Con questo slogan esordiscono gli organizzatori della Vesuvio Mountainbike che sono pronti a mettere in atto un appuntamento di grande effetto e di forte richiamo nel finale di stagione con la Vesuvio Mountainbike Race : il Giro della Campania Off Road, la Race Cup Mtb Centro Italia, I Sentieri del Sole e dei Sapori.

Con oltre 250 partecipanti, si parte da Torre del Greco dal parco acquatico Valle dell’Orso (sede della partenza prevista alle 9:30), poi 42 chilometri con 1.650 metri di dislivello positivo tra i comuni di Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Terzigno, Ottaviano, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano. Per i meno allenati è previsto un tracciato mediofondo di 25 chilometri con 950 metri di dislivello.

In un ambiente naturale di grande impatto emozionale, il percorso, studiato per garantire ai partecipanti il massimo livello di sicurezza, intende mettere alla prova anche i bikers più allenati alle prese con single track insidiosi e salite impegnative dove il possesso di tecniche di guida eccellenti farà sicuramente la differenza.

PREMIAZIONI

Alla granfondo e alla mediofondo premiati i primi 3 atleti secondo l’ordine di arrivo assoluto tra gli uomini e tra le donne partecipanti ed i primi 3 per ogni categoria. I premiati sul podio assoluto saranno esclusi dalla premiazione per categorie. Per quel che concerne le e-bike, sono previsti premi solo per i primi tre assoluti.