Serie C, Giugliano: pari di continuità contro il Monterosi (2-2) I tigrotti cancellano due volte il vantaggio dei laziali al "Mannucci" di Pontedera

Il Giugliano strappa un punto al "Mannucci" di Pontedera: finale di 2-2 contro il Monterosi Tuscia. Laziali avanti al 6' con Di Paolantonio: 1-0 che si conferma all'intervallo. I tigrotti trovano il pari con Piovaccari all'ora di gioco, ma il Monterosi firma il nuovo vantaggio al 70' con Santarpia. I ragazzi di Di Napoli hanno il merito di centrare il secondo pari nella sfida con Zullo a dieci minuti dal termine. Continuità per il Giugliano, al terzo risultato utile consecutivo per la quota 12 in classifica.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Monterosi Tuscia - Giugliano 2-2

Marcatori: 6' pt Di Paolantonio (M), 16' st Piovaccari (G), 25' st Santarpia (M), 35' st Zullo (G)

Monterosi (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia; Cancellieri, Di Paolantonio, Lipani, Parlati, Verde; Carlini, Santarpia. All. Menichini. A disp. Burgio, Cirone, D'Antonio, Di Francesco, Di Renzo, Ferreri, Gasperi, Giordani, Liga, Moretti, Tolomello.

Giugliano (3-5-2): Sassi; Scanagatta (1′ st Piovaccari), Zullo, Poziello; Rondinella, Gadestony, Felippe (30′ st Di Dio), De Rosa, D’Alessio (30′ st Gomez); Rizzo, Nocciolini. All. Di Napoli. Aruta, Berman, Ceparano, Coprean, De Francesco, Ghisolfi, Kyeremateng, Poziello, Viscovo.

Arbitro: Andreano

Ammoniti: Nocciolini (G), Scanagatta (G), Piovaccari (G), Piroli (M), Mbende (M)

Angoli: 8-5