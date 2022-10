Serie C, Turris: 0-0 con il Monopoli al "Liguori" Dopo tanti gol realizzati e subiti reti bianche nel match dei corallini di Padalino

Pari per la Turris: finale di 0-0 contro il Monopoli al "Liguori". Dopo risultati con tanti gol segnati, ma soprattutto subiti, reti bianche nel match casalingo per i corallini di Padalino, da quota 14 punti dopo 8 turni di campionato.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Turris-Monopoli 0-0

Turris (4-3-3): Perina, Frascatore, Boccia, Santaniello (65’ Maniero), Giannone (K) (78’ Longo), Leonetti, Haoudi (78’ Ercolano), Manzi, Finardi (73’ Taugourdeau), Contessa, Gallo (65’ Acquadro). All. Padalino. A disp. Donini, Fasolino, Vitiello, Stampete, Invernizzi, Di Nunzio, Aquino

Monopoli (4-4-2): Nocchi, Viteritti, Bizzotto, De Santis, Pinto (86’ Falbo), Piccini (K), De Risio; Rolando (32’ Fornasier), Fella (56’ Starita), Bussaglia, Montini (56’ Simeri). All. Laterza. A disp. Avogadri, Iurino, Radicchio, Corti, Cascella

Arbitro: Colucci

Ammoniti: Bizzotto (M), Viteritti (M) Manzari (M), Acquadro (T)

Espulsi: Manzari (M)

Recupero: 1’ pt., 5’ st

Angoli: 7-1