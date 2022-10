Serie C: il Giugliano spaventa il Pescara (1-1), il tabellino Senza Di Napoli in panchina, passo di continuità che si rinnova per la squadra gialloblu

Secondo pareggio consecutivo per il Giugliano, che ferma la corsa del Pescara. Finale di 1-1 al "Partenio-Lombardi" di Avellino con i tigrotti avanti al 14' con il calcio di rigore trasformato da Rizzo, entrato in campo al 6' per sostituire l'infortunato Kyeremateng. Al 21' arriva la risposta degli abruzzesi con Aloi per il pari che si conferma fino alla fine. Le squadre terminano la gara in 10: al 12' l'espulsione rimediata da Milani, al 64' quella di De Rosa per il Giugliano, privo di Di Napoli in panchina.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Giugliano-Pescara 1-1

Marcatori: 14' Rizzo rig. (G), 21' Aloi (P)

Giugliano (4-3-1-2): Sassi; Scanagatta (72’ Rondinella), Zullo, C. Poziello, Gomez; Gladestony, Ceparano (90’ Di Dio), De Rosa; Ghisolfi; Kyeremateng (6’ Rizzo, 72’ Nocciolini), Piovaccari (90’ R. Poziello). All. Tulino. A disp. Viscovo, Belardo, De Lucia, Biasiol, Berman, D'Alessio, De Francesco, Salvemini, Felippe

Pescara (4-3-2-1): Sommariva; Cancellotti, Ingrosso, Brosco, Milani; Aloi (46’ Gyabuaa), Palmiero (76’ Crecco), Mora (87’ Crescenzi); Cuppone, Desogus (46’ Kraja); Lescano (53’ Vergani). All. Colombo. A disp. D'Aniello, De Marino, Boben, Saccani, Kolaj, Tupta, Delle Monache, Germinario

Ammoniti: Rizzo, Zullo (G), Aloi, Ingrosso, Gyabuaa, Brosco (P)

Espulsi: Milani (P), De Rosa (G)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928