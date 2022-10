Turris, Maniero non basta. Il Crotone ne fa quattro al LIguori Seconda sconfitta consecutiva per i corallini che scivolano all'ottavo posto

Nel posticipo della decima giornata di serie c la turris va ko in casa contro il crotone. Finale di 2-4. Ai corallini non basta la doppietta di Maniero, i calabresi hanno espugnato il Liguori con i gol di Kargbo (doppietta), Tribuzzi e Chiricò

TURRIS-CROTONE 2-4

RETI: pt 13’ Maniero, 29’ Kargbo, 32’ Gomez; st 6’ Tribuzzi, 27’ Maniero, 35’ Chiricò.

TURRIS (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio (41’ st Aquino), Frascatore, Contessa; Gallo (41’ st Acquadro), Finardi (29’ st Ercolano), Haoudi; Santaniello, Maniero (36’ st Longo), Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Taugourdeau, Ardizzone, Di Franco, Stampete, Invernizzi.

Allenatore: Padalino.

CROTONE (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (29’ st Mogos); Awua (8’ st Giannotti), Petriccione, Tribuzzi (29’ st Vitale); Chiricò (36’ st Pannitteri), Gomez (36’ st Bernardotto), Kargbo. A disposizione: Dini Gattuso, Bove, Papini, Rojas, Crialese, Panico, Tumminello.

Allenatore: Lerda.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.



NOTE – Spettatori 1.398 inclusa quota abbonati, di cui 103 ospiti. Ammoniti: Awua, Gallo, Di Nunzio, Boccia. Espulso al 36’ st dalla panchina il dirigente Pasquale Di Nola (T) per proteste. Recupero: pt 1’, st 4’.