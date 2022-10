Serie C, Turris: la scelta di Padalino, la decisione del club Ore calde in casa corallina dopo il ko (2-4) contro il Crotone, rimediato domenica scorsa

Pasquale Padalino si è dimesso e la Turris ha ringraziato il tecnico accettando la decisione. Il club corallino è al lavoro per il nuovo allenatore e appare orientata a puntare su David Di Michele. Nel frattempo, la squadra sarà diretta dal collaboratore tecnico, Lorenzo Salvatore, per l'allenamento in programma nel pomeriggio allo stadio "Amerigo Liguori".

Le dimissioni di Padalino

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver ricevuto dal tecnico Pasquale Padalino, nel corso di un cordiale confronto con la proprietà, le irrevocabili dimissioni da allenatore della prima squadra, formalizzate nella mattinata odierna. - si legge nella nota del club di Torre del Greco - La società, nel prenderne atto e rispettare la decisione, desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto così come i componenti del suo staff - l’allenatore in seconda Sergio Di Corcia ed il preparatore atletico Paolo Fiore - augurando loro le migliori fortune umane e professionali".