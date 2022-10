Pallanuoto, il Setterosa di Silipo tornerà in acqua per la World League Dopo il collegiale di Ostia, appuntamento a Tenerife in Spagna dal 2 al 6 novembre.

Il Setterosa guidato dal napoletano Carlo Silipo, a poco più di un mese dalla medaglia di bronzo vinta agli Europei in terra croata, è pronto a ripartire per una nuova importante competizione che dovrà servire a far crescere la squadra.

Dal 2 al 6 novembre le azzurre saranno impegnate alla Super Final della World League a Tenerife. Per questo motivo la squadra ha sostenuto un collegiale al Centro Federale di Ostia che è andato in scena dal 23 al 25 ottobre.

L’estate vissuta dalla squadra di coach Carlo Silipo è stata sicuramente positiva. Il quarto posto Mondiale e il terzo agli Europei sono un buon punto di partenza in vista di un 2023 che sarà ancora più importante. Oltre alla competizione iridata vanno messe le basi per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, obiettivo primario dopo l’amaro fallimento del ciclo precedente che non è riuscito a conquistare un pass per i Giochi di Tokyo nonostante un torneo pre-olimpico giocato in casa a Trieste.

Olimpiadi obiettivo primario per tornare a scrivere una pagina di storia, per farlo però bisognerà lavorare ancora tanto. Ecco perché Silipo in questi tornei è pronto a sperimentare nuove soluzioni, ma senza mai rinunciare ad avere una squadra competitiva che possa crescere costantemente per ridurre le distanze dalle più quotate avversarie.

Queste le atlete convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo che hanno preso parte al collegiale: Lucrezia Cergol e Emma De March (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Siliva Avegno (Matarò), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Luna Di Claudio, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Sofia Giustini (SIS Roma), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Dafne Bettini, Veronica Gant e Aurora Condorelli (L'Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Valeria D'Errico e la team manager Barbara Bufardeci.

